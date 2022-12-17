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  • На Дніпропетровщині майже 3 тисячі шахтарів застрягли під землею через знеструмлення

На Дніпропетровщині майже 3 тисячі шахтарів застрягли під землею через знеструмлення

Сьогодні 09:32
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Через знеструмлення під землею застрягли шахтарі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже 3 тисячі шахтарів застрягли під землею через знеструмлення

16 грудня росіяни нанесли ракетні удари по енергетичній інфраструктурі області. Через це весь регіон був знеструмлений. Під землею залишилися тисячі шахтарів.

Внаслідок масованої атаки і відсутності електропостачання у Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах під землею були заблоковані понад 3 тисячі шахтарів. Нині всіх підняли на поверхню, – повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У Кривому Розі під землею перебувало 596 шахтарів, але їх всі уже вивели на поверхню.

У шахтах на момент удару було 596 шахтарів. Було застосовано план ліквідації аварії. Зараз вже виведені на поверхню всі шахтарі. Дякую нашим гірничорятувальникам та всім, хто приймав участь у рятувальній операції, – зазначив начальник ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже 3 тисячі шахтарів застрягли під землею через знеструмленняУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині майже 3 тисячі шахтарів застрягли під землею через знеструмленняРусский

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