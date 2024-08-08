На Дніпропетровщині лисиця зі сказом нападала на собак та курей

У Новомосковську масово фіксують захворювання на сказ у тварин.

На території Новомосковська мандрувала лисиця зі сказом та нападала на дворових собак та курей. Територію, де вона ходила, оголосили неблагополучною. Також введені 60-денні карантинні обмеження та затверджено план заходів ліквідації сказу.

Про це повідомили в Новомосковській міській раді.

В Новомосковському районі захворюваність на сказ тварин за вичерпаний період 2024 року в 3,7 рази перевищила рівень захворюваності 2023 року. Усього в районі цьогоріч зареєстрували 26 вогнищ сказу. Варто зазначити, що минулого року було зафіксовано лише 7.

Найбільше всього лабораторно підтверджених випадків виявили у лисиць – 36,3%, трохи менше у котів – 30,3%, у собак – 18,2%. Серед великої рогатої худоби виявлено 12,1%, серед дрібної рогатої худоби найменше – 3%.

Наразі в Новомосковському районі триває карантин по сказу в селах Миколаївка, Поливанівка, Орлівщина, Піщанка, Панасівка.

Зверніть увагу! Сказ – небезпечна хвороба, яка найчастіше призводить до летальних випадків.

Збудником сказу є вірус, який передається не лише при покусі, а й при ослиненні, тобто якщо людина навіть просто торкнулася хворої тварини й на шкіру потрапило трішки слини, то крізь найменші садна та ранки вірус проникає в кров, – зазначили у публікації міськради Новомосковська.

Не забувайти робити планові вакцинації та щеплення тварин від сказу та інших небезпечних хвороб.

Якщо нещеплена тварина захворіє на сказ та заразить людину, це вже поширення особливо небезпечної інфекційної хвороби (штраф від 17 до 34 тис. грн.) та передбачена кримінальна відповідальність за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань (карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 17000-51000грн., або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, на території курортного селища на Дніпропетровщині зафіксували спалах сказу.

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