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На Дніпропетровщині лунали вибухи: з’явилися деталі

Сьогодні 13:53
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У Синельниківському районі збили ракету.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині лунали вибухи: з'явилися деталі

 фото ілюстративне

У понеділок, 1 липня, у Синельниківському районі збили ракету. 

Під час останньої тривоги, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині лунали вибухи: з'явилися деталі

Пізніше в передмісті Дніпра нібито чули вибух.

Як повідомили в Повітряному командуванні Схід орієнтовно о 13:00 01 липня 2024 року підрозділом ППО було збито керовану авіаційну ракету противника, ймовірно Х-59/69.

Керівник ОВА Сергій Лисак уточнив, що ППО відпрацювала у Синельниківському район.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині лунали вибухи: з'явилися деталіУкраїнська

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