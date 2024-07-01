На Дніпропетровщині лунали вибухи: з’явилися деталі

У понеділок, 1 липня, у Синельниківському районі збили ракету.
Під час останньої тривоги, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.
Пізніше в передмісті Дніпра нібито чули вибух.
Як повідомили в Повітряному командуванні Схід орієнтовно о 13:00 01 липня 2024 року підрозділом ППО було збито керовану авіаційну ракету противника, ймовірно Х-59/69.
Керівник ОВА Сергій Лисак уточнив, що ППО відпрацювала у Синельниківському район.
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