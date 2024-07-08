На Дніпропетровщині виявили мертвою літню жінку, яку розшукувала поліція з 30 червня

Знайшли мертвою 88-річну Любов Панасівну, яку розшукували більше, ніж тиждень.

Нагадаємо, Любов Панасівна Рибалка вийшла з місця мешкання, що у селі Козирщина Новомосковського району, 28 червня та направилась у невідомому напрямку. Про зникнення жінки у поліцію повідомив її син 30 червня.

Окрім поліції, Любов Панасівну розшукували й місцеві мешканці. Станом на 2 липня поліцейські відпрацювали два сусідніх села, перевірили покинуті будівлі, смітник, лісосмуги та фермерські поля поблизу села Козирщина. Пошуки на важкодоступних ділянках велися за допомогою квадрокоптера.

Незважаючи на зусилля правоохоронців, жінку не знайшли.

Трагічну звістку повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області у неділю 7 липня о 19:15.

Поліцейські припинили пошуки зниклої 88-річної жінки. На жаль, її виявили мертвою, – йдеться у повідомленні.

Про обставини смерті жінки не повідомляється.

Передаємо щирі співчуття рідним загиблої.

Нагадаємо, у Дніпрі понад тиждень розшукували 45-річного Віталія Затернянського. Його розшукали, з ним все добре.

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