На Дніпропетровщині лісника ледь не розчавила сосна

Про це розповіла медик Лариса Биданцева.
17 жовтня, у Кам’янському травмувався чоловік. Він виконував роботи в лівобережному лісі, коли його привалило сосною. На місце викликали медиків. Приїхавши на виклик, фельдшери побачили 50-річного працівника, який отримав важку травму при падінні на нього дерева, висотою більше 5 метрів.
Пошкодження множинні і важкі: Сполучена травма тіла. ЗЧМТ. Струс головного мозку. Перелом ребер з обох сторін грудної клітини. Закритий перелом правого передпліччя. Перелом трьох грудних хребців, – зазначили медиків.
Медики надали на місці першу допомогу та стабілізували чоловіка. Після чого його госпіталізували до Кам’янської лікарні. Він у важкому стані, проте живий.
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