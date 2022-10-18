На Дніпропетровщині лісника ледь не розчавила сосна

Чоловік виконував роботи в лісництві, коли на нього впало дерево.

Про це розповіла медик Лариса Биданцева.

17 жовтня, у Кам’янському травмувався чоловік. Він виконував роботи в лівобережному лісі, коли його привалило сосною. На місце викликали медиків. Приїхавши на виклик, фельдшери побачили 50-річного працівника, який отримав важку травму при падінні на нього дерева, висотою більше 5 метрів.

Пошкодження множинні і важкі: Сполучена травма тіла. ЗЧМТ. Струс головного мозку. Перелом ребер з обох сторін грудної клітини. Закритий перелом правого передпліччя. Перелом трьох грудних хребців, – зазначили медиків.

Медики надали на місці першу допомогу та стабілізували чоловіка. Після чого його госпіталізували до Кам’янської лікарні. Він у важкому стані, проте живий.

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