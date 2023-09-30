На Дніпропетровщині лікар продав 10 тис рецептів на метадон

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці підозрюють у скоєнні злочину 45-річного лікаря-нарколога.
На території Металургійного району міста, за грошову винагороду, чоловік незаконно видавав іншим особам спеціальні рецептурні бланки на право придбання наркотичного засобу – метадону, – сказано у повідомленні поліції.
Чоловіку вручили підозру за ч.2 ст.319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) ККУ.
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