На Дніпропетровщині лікар продав 10 тис рецептів на метадон

Лікар з Кривого Рогу продавав рецепти на метадон цілий рік.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці підозрюють у скоєнні злочину 45-річного лікаря-нарколога.

На території Металургійного району міста, за грошову винагороду, чоловік незаконно видавав іншим особам спеціальні рецептурні бланки на право придбання наркотичного засобу – метадону, – сказано у повідомленні поліції.

Чоловіку вручили підозру за ч.2 ст.319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) ККУ.

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