На Дніпропетровщині колишній кримінальник готував ракетний удар по заводу

Як повідомили в СБУ, до 9 років за ґратами засудили мешканця Кам’янського, який з початку війни працював на ФСБ та допомагав планувати ракетний удар по одному з місцевих заводів.
Колишній кримінальник фотографував “периметр” та внутрішню територію промислового об’єкта, а потім відправляв агресору готові знімки з прив’язкою до місцевості. Також агент надсилав геолокацію місцевого ЦНАПу.
Його вирахували та затримали. Суд ухвалив вирок зраднику – 9 років в’язниці.
Нагадаємо, комунальниця одного із ОСББ Дніпра вважає українців нацистами. Жінку затримала СБУ за антиукраїнську пропаганду та підтримку збройної агресії РФ.
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