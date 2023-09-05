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На Дніпропетровщині колишній кримінальник готував ракетний удар по заводу

Сьогодні 10:26
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У Кам'янському засудили колишнього злочинця, який готував ракетний удар по одному із заводів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині колишній кримінальник готував ракетний удар по заводу

Як повідомили в СБУ, до 9 років за ґратами засудили мешканця Кам’янського, який з початку війни працював на ФСБ та допомагав планувати ракетний удар по одному з місцевих заводів. 

Колишній кримінальник фотографував “периметр” та внутрішню територію промислового об’єкта, а потім відправляв агресору готові знімки з прив’язкою до місцевості. Також агент надсилав геолокацію місцевого ЦНАПу.

Його вирахували та затримали. Суд ухвалив вирок зраднику – 9 років в’язниці.

Нагадаємо, комунальниця одного із ОСББ Дніпра вважає українців нацистами. Жінку затримала СБУ за антиукраїнську пропаганду та підтримку збройної агресії РФ. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині колишній кримінальник готував ракетний удар по заводуУкраїнська

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