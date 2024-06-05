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На Дніпропетровщині кілька шахт були тимчасово знеструмленими

Сьогодні 12:02
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На Дніпропетровщині кілька шахт були тимчасово знеструмленими.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині кілька шахт були тимчасово знеструмленими

Міністерство енергетики України повідомило, що у середу, 5 червня, на Дніпропетровщині сталася нештатна ситуація. Внаслідок технологічних проблем дві шахти в області було знеструмлено.

Сьогодні на Дніпропетровщині через технологічне порушення на одній з підстанцій знеструмлювалися дві шахти. Людей на поверхню не виводили, підприємства невдовзі заживили, – йдеться у повідомлені.

У решті областей через сильні зливи та град досі без світла перебувають споживачі у 230 населених пунктах. Зауважимо, за прогнозами Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, на Дніпропетровщині також очікується погіршення погодних умов.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині кілька шахт були тимчасово знеструмленимиУкраїнська

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