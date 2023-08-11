На Дніпропетровщині Kia злетіла з траси під міст: у салоні були діти

Сьогодні занадто "аварійний" день...

Так, у Дніпропетровській області поблизу села Лобойківка сталася аварія. Там Kia злетіла з траси під міст та застрягла.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, авто занесло на мокрій дорозі.

У момент аварії в салоні знаходилися двоє жінок і двоє дітей – 6 та 13 років.

На щастя, ніхто не постраждав.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра зіткнулися Volkswagen та Mitsubishi.

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