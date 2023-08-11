На Дніпропетровщині Kia злетіла з траси під міст: у салоні були діти

Так, у Дніпропетровській області поблизу села Лобойківка сталася аварія. Там Kia злетіла з траси під міст та застрягла.
Про це повідомляє “Інформатор”.
За попередньою інформацією, авто занесло на мокрій дорозі.
У момент аварії в салоні знаходилися двоє жінок і двоє дітей – 6 та 13 років.
На щастя, ніхто не постраждав.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра зіткнулися Volkswagen та Mitsubishi.
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