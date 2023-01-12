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  • На Дніпропетровщині керівник благодійного фонду “заробляв”, допомагаючи ухилянтам

На Дніпропетровщині керівник благодійного фонду “заробляв”, допомагаючи ухилянтам

Сьогодні 14:25
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На Дніпропетровщині затримали очільника БФ, який допомагав ухилянтам.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині керівник благодійного фонду

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, керівник одного із благодійних фондів за гроші допомагав військовозобов’язаним виїхати за кордон. За свої послуги він брав 15 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв допомогти зібрати пакет документів, завдяки якому ті могли виїхати в ЄС.

У вартість «послуг» входило визнання чоловіків призовного віку непридатним до військової служби, зняття з обліку та внесення даних до інформаційної системи. Після цього вони мали змогу безперешкодно виїхати за кордон.

Керівника благодійного фонду затримали, коли той отримував плату за свої послуги. Фігуранту оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК (зловживання впливом).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині керівник благодійного фонду Українська

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