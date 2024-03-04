На Дніпропетровщині хотіли видати 220 га природного заповідника за приватну присадибну ділянку

На Дніпропетровщині намагалися передати землі ландшафтного заказника у приватні руки.

Землі заказника державного значення “Бакаї” намагалися передати у приватні руки. Злочинну схему викрили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, ділянку лісового фонду в межах природоохоронної території намагалися видати за присадибні землі. Мова йде про територію в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення у Синельниківському районі.

Ділянку площею 220 га та вартістю 3,4 млрд гривень виключити з державної власності.

Прокурори встановили, що управління Держгеокадастру області було внесено неправдиві дані та визначено цільове призначення вказаних земель як присадибна ділянка.

Проте дана територія не може бути передана у приватну власність та використовуватись за сільськогосподарським призначенням. Порушення виявили, а справу скерували до суду.

Суд врахував наведені прокурором доводи, задовольнив позивні вимоги – зобов’язавши Держгеокадастр внести виправлення відомостей.

Нагадаємо, раніше у громади на Дніпропетровщині намагалися відібрати озеро.

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