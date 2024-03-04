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  • На Дніпропетровщині хотіли видати 220 га природного заповідника за приватну присадибну ділянку

На Дніпропетровщині хотіли видати 220 га природного заповідника за приватну присадибну ділянку

Сьогодні 17:54
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На Дніпропетровщині намагалися передати землі ландшафтного заказника у приватні руки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині хотіли видати 220 га природного заповідника за приватну присадибну ділянку

Землі заказника державного значення “Бакаї” намагалися передати у приватні руки. Злочинну схему викрили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

За інформацією правоохоронців, ділянку лісового фонду в межах природоохоронної території намагалися видати за присадибні землі. Мова йде про територію в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення у Синельниківському районі.

Ділянку площею 220 га та вартістю 3,4 млрд гривень виключити з державної власності.

Прокурори встановили, що управління Держгеокадастру області було внесено неправдиві дані та визначено цільове призначення вказаних земель як присадибна ділянка.

Проте дана територія не може бути передана у приватну власність та використовуватись за сільськогосподарським призначенням. Порушення виявили, а справу скерували до суду.

Суд врахував наведені прокурором доводи, задовольнив позивні вимоги – зобов’язавши Держгеокадастр внести виправлення відомостей.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині хотіли видати 220 га природного заповідника за приватну присадибну ділянку

Новости Днепра про На Дніпропетровщині хотіли видати 220 га природного заповідника за приватну присадибну ділянку

Нагадаємо, раніше у громади на Дніпропетровщині намагалися відібрати озеро. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині хотіли видати 220 га природного заповідника за приватну присадибну ділянкуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині хотіли видати 220 га природного заповідника за приватну присадибну ділянкуРусский

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