На Дніпропетровщині хочуть посилити відеонагляд на вулицях

На Дніпропетровщині посилять відеонагляд.

Посилення безпеки за допомогою вуличних камер відеонагляду – одне з рішень, які розглядалося на засіданні Ради оборони нашої області, сьогодні, 16 липня.

Як повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак, на засіданні були заслухані доповіді щодо будівництва фортифікацій і темпів мобілізації.

«Йшлося й про забезпечення порядку на вулицях міст та районів. Суттєве значення має відеонагляд. Відзначили, що мережу слід розширювати. Водночас подбати про її альтернативне живлення», – заявив очільник області.

Втім якихось детальних термінів щодо того, коли в містах Дніпропетровщини встановлять більше відеокамер, не називали.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: