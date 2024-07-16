На Дніпропетровщині хочуть посилити відеонагляд на вулицях

Посилення безпеки за допомогою вуличних камер відеонагляду – одне з рішень, які розглядалося на засіданні Ради оборони нашої області, сьогодні, 16 липня.
Як повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак, на засіданні були заслухані доповіді щодо будівництва фортифікацій і темпів мобілізації.
«Йшлося й про забезпечення порядку на вулицях міст та районів. Суттєве значення має відеонагляд. Відзначили, що мережу слід розширювати. Водночас подбати про її альтернативне живлення», – заявив очільник області.
Втім якихось детальних термінів щодо того, коли в містах Дніпропетровщини встановлять більше відеокамер, не називали.
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