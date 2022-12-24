На Дніпропетровщині хлопцю відірвало пальці петардою

В Дніпропетровській області 21-річному хлопцю петардою відірвало пальці.

Пізно ввечері 19 грудня у селі Божедарівка Кам’янського району молодий хлопець, прийнявши неабияку дозу алкоголю, вирішив підірвати петарду.

Медикам, які прибули на виклик, він пояснив, що не встиг вчасно викинути підпалену петарду і вона вибухнула в його руках. Вибухом йому відірвало палець на лівій руці.

Любителя петард госпіталізували до спеціалізованого відділення 16-ї лікарні Дніпра.

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