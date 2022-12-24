На Дніпропетровщині хлопцю відірвало пальці петардою

Пізно ввечері 19 грудня у селі Божедарівка Кам’янського району молодий хлопець, прийнявши неабияку дозу алкоголю, вирішив підірвати петарду.
Медикам, які прибули на виклик, він пояснив, що не встиг вчасно викинути підпалену петарду і вона вибухнула в його руках. Вибухом йому відірвало палець на лівій руці.
Любителя петард госпіталізували до спеціалізованого відділення 16-ї лікарні Дніпра.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі в районі 95 кварталу на смерть збили…
У Павлограді у комендантську годину затримали чоловіка у бронежилеті та…
Сьогодні, 24 грудня, мешканці житлового масиву Придніпровськ залишилися без опалення.
Сьогодні, 24 грудня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.