На Дніпропетровщині граната вибухнула у будинку: постраждав 10-річний хлопчик

Вибух пролунав 1 серпня у селі Куліші Петриківського району.
За попередньою інформацією, інцидент трапився о 22:30.
Травмувався 10-річний хлопчик. В нього діагностували опіки обличчя, тулуба, рук та ніг. Дитину доставили до лікарні у Дніпрі. Також постраждала його мати. В неї – опіки руки та стегна, — йдеться у дописі.
У ще одного чоловіка, який знаходився у будинку, опіки тіла.
Читайте також:
Автор:
Чоловіка затримали.
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на Спаській знайшли вибухові…
Медики намагаються реанімувати чоловіка, який підірвав гранати.
Тепер чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк…