На Дніпропетровщині граната вибухнула у будинку: постраждав 10-річний хлопчик

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

Вибух пролунав 1 серпня у селі Куліші Петриківського району.

За попередньою інформацією, інцидент трапився о 22:30.

Травмувався 10-річний хлопчик. В нього діагностували опіки обличчя, тулуба, рук та ніг. Дитину доставили до лікарні у Дніпрі. Також постраждала його мати. В неї – опіки руки та стегна, — йдеться у дописі.

У ще одного чоловіка, який знаходився у будинку, опіки тіла.

Читайте також:

Українська

Автор: