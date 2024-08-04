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  • На Дніпропетровщині граната вибухнула у будинку: постраждав 10-річний хлопчик

На Дніпропетровщині граната вибухнула у будинку: постраждав 10-річний хлопчик

Сьогодні 19:38
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Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині граната вибухнула у будинку: постраждав 10-річний хлопчик

Вибух пролунав 1 серпня у селі Куліші Петриківського району.

За попередньою інформацією, інцидент трапився о 22:30.

Травмувався 10-річний хлопчик. В нього діагностували опіки обличчя, тулуба, рук та ніг. Дитину доставили до лікарні у Дніпрі. Також постраждала його мати. В неї – опіки руки та стегна, — йдеться у дописі.

У ще одного чоловіка, який знаходився у будинку, опіки тіла.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині граната вибухнула у будинку: постраждав 10-річний хлопчикУкраїнська

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