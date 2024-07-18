На Дніпропетровщині горів продовольчий ринок (ВІДЕО)

Надзвичайники ліквідували пожежу в Синельниківському районі.

На офіційному порталі ДСНС Дніпропетровської області повідомили про те, що вночі 18 липня на спецлінію “101” надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на вулиці Незалежності у Першотравенську Синельниківського району.

Надзвичайники вирушили на місце події, по прибуттю встановили, що зайнялась споруда продовольчого ринку.

Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Займання було ліквідовано.

До гасіння пожежі залучено 16 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області,- доповіли у публікації ДСНС.

У місцевих Telegram-каналах опублікували відео цієї масштабної пожежі. За словами очевидців, на той момент було близько 04:30 ранку, рятувальники вже були на місці.

Про причину займання не повідомляється.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що за минулу добу вогонь знищив 67 га екосистем Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки.

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