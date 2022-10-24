На Дніпропетровщині горів гараж з авто всередині

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині гаражу, в якому знаходився легковий автомобіль «ВАЗ».
Пожежу локалізували о 05:36 та ліквідували о 06:14. Вогонь знищив дах гаражу, речі домашнього вжитку та легковий автомобіль «ВАЗ». Загальна площа пожежі склала 50 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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