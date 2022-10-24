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На Дніпропетровщині горів гараж з авто всередині

Сьогодні 14:30
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Сьогодні, 24 жовтня, о 05:05 на лінію «101» повідомили про пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Чкалова селища Нова Дача Павлоградського району.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів гараж з авто всередині

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині гаражу, в якому знаходився легковий автомобіль «ВАЗ».

Пожежу локалізували о 05:36 та ліквідували о 06:14. Вогонь знищив дах гаражу, речі домашнього вжитку та легковий автомобіль «ВАЗ». Загальна площа пожежі склала 50 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів гараж з авто всередині

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів гараж з авто всередині

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Зоопарковій горів будинок: постраждала родина.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів гараж з авто всерединіУкраїнська

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