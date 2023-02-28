На Дніпропетровщині горіла багатоповерхівка: що відомо про постраждалих

В багатоповерхівці у Марганці сталася пожежа, внаслідок якої постраждали жінка та двоє чоловіків.

Про це передає Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

27-го лютого о 23:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на вулиці Парковій міста Марганець Нікопольського району, з однієї із квартир багатоповерхівки йде дим. За викликом направлено місцевих вогнеборців», – йдеться у повідомленні.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили відкрите полум’я на балконі квартири, розташованої на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Рятівникам вдалося ліквідувати пожеу о 00:02.

Вогнем пошкоджено балкон, а також домашнє майно в квартирі на площі 30 кв.м.

Внаслідок пожежі постраждало 3 людини, вони самостійно покинули палаючу оселю до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Жінку, 1960 року народження, а також двох чоловіків, 1990 та 1995 років народження, працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано до лікувального закладу, із попереднім діагнозом: отруєння продуктами горіння.

До ліквідації пожежі залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.