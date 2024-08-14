На Дніпропетровщині фіксують спалахи сказу у тварин: де можна зробити вакцинацію

На Дніпропетровщині продовжують фіксувати випадки сказу.

За даними першого півріччя 2024 року Дніпропетровська область увійшла в п’ятірку областей, в яких найбільше виявлено неблагополучних пунктів до сказу.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Найбільшу кількість захворюваних на сказ тварин складають коти

Жителям Дніпропетровщини та інших областей нагадують про щорічне щеплення тварин. Наразі вакцинацію проти сказу можна зробити в усіх державних лікарнях ветеринарної медицини, вона є безкоштовною.

У Держпродспоживслужбі нагадують, що сказ – небезпечна хвороба як для тварин, так і для людей. Єдиною боротьбою з ним є лише вакцинація, нехтування якою може призвести до захворювання та загибелі тварин.

Зазначимо, що вакцинування потрібне всім тваринам, навіть якщо вони не потрапляють в дику природу або не виходять на вулицю. Також важливо пам’ятати, що вакцинувати тварину потрібно щорічно починаючи з 3-х місячного віку. Окрім цього, зауважимо, що на початковій стадії захворювання помітити сказ майже неможливо, ознаки хвороби проявляються лише через 3-5 днів після зараження.

Пам’ятайте: вірус сказу потрапляє в організм людини нервовими волокнами у спинний і головний мозок, найчастіше це викликає запалення, параліч та смерть.

Нагадаємо, у червні був оприлюднений список неблагополучних районів зі сказом, у нього увійшли 30 пунктів Дніпропетровщини. Також нещодавно ми писали, що на Дніпропетровщині лисиця зі сказом нападала на собак та курей, а в липні у селищі Орловщина, де розташовано декілька популярних баз відпочинку, ввели карантин через сказ на 60 днів.

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