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  • На Дніпропетровщині фельдшер приймала пологи у швидкій: як почувають себе мама та дитина

На Дніпропетровщині фельдшер приймала пологи у швидкій: як почувають себе мама та дитина

Вчора 14:56
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Фельдшер швидкої стала справжнім янголом-охоронцем.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині фельдшер приймала пологи у швидкій: як почувають себе мама та дитина

У неділю, 2 жовтня, на лінію “103” повідомили, що у жінки в селі Сокільське Юр’ївської громади почалися пологи.

Фельдшер Халіма Токай та водій Юрій Перерва виїхали на місце. Вони з’ясували, що це у жінки вже четверті пологи, тому події розвивалися дуже стрімко. Немовля народилося у кареті швидкої.

Про це у Фейсбуці розповіла керівниця павлоградської станції екстреної медичної допомоги Світлана Зайчікова.

У дорозі народилася дівчинка з обвиттям пуповиною, але професіоналізм фельдшера, яка працює більше 30 років, став у пригоді. Допомога породіллі та новонародженій дівчинці надана у повному обсязі. Мама та дитина доставлені до пологового відділення павлоградської лікарні, – написала Світлана Зайчікова.

Зараз у них все добре.

У свою чергу, лікарі просять не затягувати та вчасно викликати швидку!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині фельдшер приймала пологи у швидкій: як почувають себе мама та дитинаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині фельдшер приймала пологи у швидкій: як почувають себе мама та дитинаРусский

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