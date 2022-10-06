На Дніпропетровщині фельдшер приймала пологи у швидкій: як почувають себе мама та дитина

У неділю, 2 жовтня, на лінію “103” повідомили, що у жінки в селі Сокільське Юр’ївської громади почалися пологи.
Фельдшер Халіма Токай та водій Юрій Перерва виїхали на місце. Вони з’ясували, що це у жінки вже четверті пологи, тому події розвивалися дуже стрімко. Немовля народилося у кареті швидкої.
Про це у Фейсбуці розповіла керівниця павлоградської станції екстреної медичної допомоги Світлана Зайчікова.
У дорозі народилася дівчинка з обвиттям пуповиною, але професіоналізм фельдшера, яка працює більше 30 років, став у пригоді. Допомога породіллі та новонародженій дівчинці надана у повному обсязі. Мама та дитина доставлені до пологового відділення павлоградської лікарні, – написала Світлана Зайчікова.
Зараз у них все добре.
У свою чергу, лікарі просять не затягувати та вчасно викликати швидку!
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