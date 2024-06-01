На Дніпропетровщині електромонтера вдарило струмом

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
На Дніпропетровщині електромонтер під час виконання робіт був уражений електричним струмом та отримав опіки. Його доставлено до лікарні, — йдеться у дописі Міненерго.
Також у міністерстві розповіли про стан в енергетиці на сьогодні.
Загалом через технологічне порушення знеструмлено у Дніпропетровській області знеструмленими залишаються 326 абонентів.
Вночі ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
З 18:00 до 23:00 1 червня в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів.
Сьогодні ми писали про те, що ворог вночі атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.
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Козенко Антон
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