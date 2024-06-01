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На Дніпропетровщині електромонтера вдарило струмом

Сьогодні 15:59
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На Дніпропетровщині електромонтер отримав травми на роботі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині електромонтера вдарило струмом

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

На Дніпропетровщині електромонтер під час виконання робіт був уражений електричним струмом та отримав опіки. Його доставлено до лікарні, — йдеться у дописі Міненерго.

Також у міністерстві розповіли про стан в енергетиці на сьогодні.

Загалом через технологічне порушення знеструмлено у Дніпропетровській області знеструмленими залишаються 326 абонентів.

Вночі ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

З 18:00 до 23:00 1 червня в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів.

Сьогодні ми писали про те, що ворог вночі атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.

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