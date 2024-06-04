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  • На Дніпропетровщині експосадовець сплатить 25 тис гривень штрафу за 25 тисяч доларів хабаря

На Дніпропетровщині експосадовець сплатить 25 тис гривень штрафу за 25 тисяч доларів хабаря

Сьогодні 11:40
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У Дніпропетровській області посадовцю призначили дрібний штраф за хабар.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині експосадовець сплатить 25 тис гривень штрафу за 25 тисяч доларів хабаря

Ексголова сільради селища Любимівка, що у Дніпропетровській області сплатить 25 тисяч гривень штрафу. Таке покарання посадовцю призначив Жовтневий районний суд міста Дніпра за зловживання впливом. Про це йдеться у вироці від 22 травня.

За даними слідства, все почалося у травні 2019 року, коли сільський голова, який очолював місцеву раду з 2017 року, запропонував за хабар допомогти отримати дві земельні ділянки по 13 соток кожна. 

За 25 тисяч доларів винагороди, голова сільради пообіцяв переконати депутатів, аби ті проголосували за рішення про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою для відведення земельних ділянок у власність.

За місяць посадовець отримав кошти, але його піймали на гарячому. Голову сільради звинуватили в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі у поєднанні з її вимаганням.

Проте під час суду прокурор помʼякшив обвинувачення до зловживання впливом, а ексголова сільради погодився визнати вину. Сторони домовилися про покарання у вигляді 25 тисяч 500 гривень штрафу, хоча спочатку посадовець міг сісти на 12 років з конфіскацією майна. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині експосадовець сплатить 25 тис гривень штрафу за 25 тисяч доларів хабаряУкраїнська

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