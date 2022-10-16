На Дніпропетровщині дитина підпалила автівку

Редакція “Дніпро оперативний” з власних джерел повідомила, що у Верхньодніпровську загорівся автомобіль посеред двору одного з житлових будинків.
Згодом стало відомо, що “Мерседес 200” підпалив хлопчик, який бавився з сірниками у дворі приватного будинку. Автівка належала 42-річній жінці.
Рятувальники ліквідували пожежу, але автомобіль частково вигорів. Особливо постраждала передня частина.
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