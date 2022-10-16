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На Дніпропетровщині дитина підпалила автівку

Сьогодні 13:10
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В одному з міст, що на Дніпропетровщині, дитина підпалила автівку.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині дитина підпалила автівку

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Редакція “Дніпро оперативний” з власних джерел повідомила, що у Верхньодніпровську загорівся автомобіль посеред двору одного з житлових будинків.

Згодом стало відомо, що “Мерседес 200” підпалив хлопчик, який бавився з сірниками у дворі приватного будинку. Автівка належала 42-річній жінці.

Рятувальники ліквідували пожежу, але автомобіль частково вигорів. Особливо постраждала передня частина.

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