На Дніпропетровщині дитина підпалила автівку

В одному з міст, що на Дніпропетровщині, дитина підпалила автівку.

Редакція “Дніпро оперативний” з власних джерел повідомила, що у Верхньодніпровську загорівся автомобіль посеред двору одного з житлових будинків.

Згодом стало відомо, що “Мерседес 200” підпалив хлопчик, який бавився з сірниками у дворі приватного будинку. Автівка належала 42-річній жінці.

Рятувальники ліквідували пожежу, але автомобіль частково вигорів. Особливо постраждала передня частина.

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