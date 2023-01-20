На Дніпропетровщині дитина отруїлася краплями від нежитю

На Дніпропетровщині 9-місячна дитина отруїлася краплями в ніс.

Про неприємний інцидент розповіла лікарка Світлана Зайчикова.

Усе сталося 12 січня. До диспетчерів Павлоградської станції швидкої допомоги зателефонувала стурбована жінка, яка розповіла, що її 9-місячна дитина погано почувається. Вона була квола, постійно спала та мала низьку температуру тіла.

Приїхавши на виклик, фельдшери оглянули малюка та запідозрили отруєння медикаментами. Мама розповіла, що лікувала дитину протягом декількох діб від нежитю та застосовувала краплі в ніс. Медики вирішили госпіталізувати маленького пацієнта, але жінка вперто відмовлялася. На місце викликали поліцію.

Після цього дитину з отруєнням середнього ступеню тяжкості госпіталізували до однієї з лікарень. Наразі її життю нічого не загрожує.

Медики наголошують на тому, що не можна займатися самолікуванням. Не завжди ліки, які продаються в аптеці без рецепту – 100% безпечні.