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На Дніпропетровщині двоє школярок заблукали та провели ніч в полі

Сьогодні 15:50
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У Кам'янському на Дніпропетровщині двоє школярок заблукали, через що ночували в полі. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє школярок заблукали та провели ніч в полі

Про це повідомили в пресслужбі поліції.

14 листопада близько опівночі до поліції звернулась жінка та повідомила про зникнення 6-річної доньки. Невдовзі до поліції звернулась ще одна місцева жителька та розповіла, що виявила відсутність 8-річної доньки.

Як повідомили в поліції, дві подружки після обіду пішли гуляти, але додому не повернулися. Спочатку батьки намагалися відшукати їх самостійно, але потім звернулися за допомогою до правоохоронців.

Дівчаток шукали всю ніч, обстежили занедбані будівлі, лісопосадку, прибережну зону. Опитали місцевих мешканців.

Знайшли школярок вранці 15 листопада. Дівчата були в полі, змерзлі та налякані. Дітей повернули батькам.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє школярок заблукали та провели ніч в поліУкраїнська

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