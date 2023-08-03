На Дніпропетровщині двоє розбійників вдерлися до будинку старенької бабусі

Про це повідомили в обласній поліції.
Усе сталося в ніч на 3 серпня в одному із приватних будинків в Павлограді. Невідомі через вікно вдерлися до помешкання 83-річної жінки, яка жила зі своїм 60-річним сином. Розбійники почали погрожувати бабусі ножем, а потім побили чоловіка. Злодії змусили пенсіонерку віддати свій телефон та 15 тисяч гривень. Після цього втекли геть.
60-річний чоловік отримав легкі тілесні ушкодження, тому його забрали до лікарні.
Як встановили поліцейські, до скоєння розбійного нападу причетні двоє місцевих жителів – 41-річний чоловік та неповнолітній 16-річний хлопець. Їх доставили до відділення поліції та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Викрадене майно – вилучили. Затриманим вручили повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте також:
Автор:
Бережіть себе та своїх улюбленців!
У Апостоловому, що на Дніпропетровщині, зібралися побудувати майданчик для скейборду.
Придивіться до фото!
Моторошне самогубство сталося на Нікопольщині.