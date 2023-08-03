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  • На Дніпропетровщині двоє розбійників вдерлися до будинку старенької бабусі

На Дніпропетровщині двоє розбійників вдерлися до будинку старенької бабусі

Сьогодні 19:22
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У Дніпропетровській області підліток та дорослий чоловік вдерлися до чужого будинку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє розбійників вдерлися до будинку старенької бабусі

Про це повідомили в обласній поліції. 

Усе сталося в ніч на 3 серпня в одному із приватних будинків в Павлограді. Невідомі через вікно вдерлися до помешкання 83-річної жінки, яка жила зі своїм 60-річним сином. Розбійники почали погрожувати бабусі ножем, а потім побили чоловіка. Злодії змусили пенсіонерку віддати свій телефон та 15 тисяч гривень. Після цього втекли геть. 

60-річний чоловік отримав легкі тілесні ушкодження, тому його забрали до лікарні. 

Як встановили поліцейські, до скоєння розбійного нападу причетні двоє місцевих жителів – 41-річний чоловік та неповнолітній 16-річний хлопець. Їх доставили до відділення поліції та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Викрадене майно – вилучили.  Затриманим вручили повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє розбійників вдерлися до будинку старенької бабусі

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині двоє розбійників вдерлися до будинку старенької бабусіУкраїнська

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