На Дніпропетровщині двоє розбійників вдерлися до будинку старенької бабусі

У Дніпропетровській області підліток та дорослий чоловік вдерлися до чужого будинку.

Про це повідомили в обласній поліції.

Усе сталося в ніч на 3 серпня в одному із приватних будинків в Павлограді. Невідомі через вікно вдерлися до помешкання 83-річної жінки, яка жила зі своїм 60-річним сином. Розбійники почали погрожувати бабусі ножем, а потім побили чоловіка. Злодії змусили пенсіонерку віддати свій телефон та 15 тисяч гривень. Після цього втекли геть.

60-річний чоловік отримав легкі тілесні ушкодження, тому його забрали до лікарні.

Як встановили поліцейські, до скоєння розбійного нападу причетні двоє місцевих жителів – 41-річний чоловік та неповнолітній 16-річний хлопець. Їх доставили до відділення поліції та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Викрадене майно – вилучили. Затриманим вручили повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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