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  • На Дніпропетровщині дві сестри опікуються занедбаними могилами військових

На Дніпропетровщині дві сестри опікуються занедбаними могилами військових

Сьогодні 14:58
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У Дніпропетровській області сестри-двійнята доглядають занедбані могили військових, після того, як на фронті помер їх рідний брат.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дві сестри опікуються занедбаними могилами військових

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Розповіли про це у соцмережах. Одразу почали отримувати прохання від людей – знайти та впорядкувати могили рідних. Прибрати, прикріпити фото, написати нову табличку, принести цукерки, посадити квіти, встановити прапор, – повідомив очільник ОДА.

Жінки доглядають за могилами вже рік, ставлять свічки у церкві та моляться за оборонців.

Окрім того, жінки займаються волонтерською справою.

Любов та Надія передають на фронт ліки, машини та прилади нічного бачення.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині дві сестри опікуються занедбаними могилами військовихУкраїнська

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