На Дніпропетровщині дві сестри опікуються занедбаними могилами військових

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Розповіли про це у соцмережах. Одразу почали отримувати прохання від людей – знайти та впорядкувати могили рідних. Прибрати, прикріпити фото, написати нову табличку, принести цукерки, посадити квіти, встановити прапор, – повідомив очільник ОДА.
Жінки доглядають за могилами вже рік, ставлять свічки у церкві та моляться за оборонців.
Окрім того, жінки займаються волонтерською справою.
Любов та Надія передають на фронт ліки, машини та прилади нічного бачення.
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