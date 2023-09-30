На Дніпропетровщині дві сестри опікуються занедбаними могилами військових

У Дніпропетровській області сестри-двійнята доглядають занедбані могили військових, після того, як на фронті помер їх рідний брат.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Розповіли про це у соцмережах. Одразу почали отримувати прохання від людей – знайти та впорядкувати могили рідних. Прибрати, прикріпити фото, написати нову табличку, принести цукерки, посадити квіти, встановити прапор, – повідомив очільник ОДА.

Жінки доглядають за могилами вже рік, ставлять свічки у церкві та моляться за оборонців.

Окрім того, жінки займаються волонтерською справою.

Любов та Надія передають на фронт ліки, машини та прилади нічного бачення.

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