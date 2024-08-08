На Дніпропетровщині дружина вбила чоловіка через ревнощі

Вбивство через ревнощі сталося на Дніпропетровщині.

Під час застілля між подружжям виникло непорозуміння, в ході якого підозрювана нанесла чоловіку смертельне ножове поранення. За інформацією поліції, злочин стався в селі Чаплине, 7 серпня.

Виїздом на місце правоохоронці відділення поліції № 1 Синельниківського районного управління поліції встановили обставини злочину, провели необхідні слідчі дії та затримали підозрювану жінку у порядку ст. 208 КПК України, – повідомляє Нацполіція.

Відомо, що жінка могла вбити чоловіка через ревнощі. Тепер 44-річна жителька Чаплиного під вартою. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі, якщо в суді доведуть вину підозрюваної.

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