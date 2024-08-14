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  • На Дніпропетровщині довічно ув’язнений чоловік торгував наркотиками у СІЗО

На Дніпропетровщині довічно ув’язнений чоловік торгував наркотиками у СІЗО

Сьогодні 19:28
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У Кривому Розі довічно засуджений в'язень торгував наркотиками у в'язниці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині довічно ув’язнений чоловік торгував наркотиками у СІЗО

У Кривому Розі організована група, яку зібрав довічно ув’язнений чоловік, займалась збутом наркотичних засобів і психотропних речовин у місцях позбавлення волі.

Попри те, що чоловік мав довічне, він зміг налаштувати поставки та збут наркотиків за допомогою дружини та друзів. Знайомий “смотрящего” закуповував канабіс, метадон, метамфетамін та передавав жінці організатора.

Дружина передавала заборонені речовини під час побачень з чоловіком. Надалі “смотрящий” розповсюджував наркотики серед інших ув’язнених.

Жінку було затримано. Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, передачі та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у місцях позбавлення волі (ч. 3 ст. 307 КК України).

Новости Днепра про На Дніпропетровщині довічно ув’язнений чоловік торгував наркотиками у СІЗО

Новости Днепра про На Дніпропетровщині довічно ув’язнений чоловік торгував наркотиками у СІЗО

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині довічно ув’язнений чоловік торгував наркотиками у СІЗОУкраїнська

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