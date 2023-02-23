На Дніпропетровщині дівчина вилізла на хрест біля храму заради крутого фото

У соцмережах викликали фото дівчини із Кам’янського, яка заради фото вилізла на православний хрест, який стоїть біля храму Божої Матері.
Відомо, що поліцейські вже притягли до адмінвідповідальності батьків неповнолітньої, яка сфотографувалась на хресті, пише телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.
Втім, знайомі родини повідомляють, що дівчинка вихована та гарно навчається в школі. Сім’я також благополучна. Тому, що стало причиною такого вчинку незрозуміло. Скоріше за все, діти вирішили, що це буде весело.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Кривому Розі діти жебракували біля ТРЦ: чи покарали батьків.
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