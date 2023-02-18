На Дніпропетровщині діти застрягли у недобудованому колекторі: їм допомогли вибратися рятувальники (ВІДЕО)

У суботу, 18 лютого, до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що двоє хлопчиків не можуть вибратися з ями. Інцидент трапився в місті Тернівка Павлоградського району.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники з’ясували, що 12-річні хлопці самостійно спустилися на дно недобудованого колектору. Бешкетники вирішили таким чином розважитися, але про наслідки свого вчинку та про те, як будуть вибиратися нагору – не подумали.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Для порятунку дітей, один із надзвичайників спустився по драбині до колектору та допоміг хлопцям вибратись на поверхню.

На щастя, ніхто не постраждав. Утім, на хлопчиків чекає серйозна розмова з батьками.

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