На Дніпропетровщині діти топили пічку та ледве не згоріли

Учора, 9 листопада, медиків викликали на пожежу в Петриківському районі. Там горів будинок, в якому знаходилися двоє дітей.
Про це повідомляє Лариса Биданцева, співробітниця Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Як з’ясувалося, діти самі топили пічку в хаті. Із печі випав жар – і загорілася підстилка на полу. 11-річний хлопчик та 9-річна дівчинка почали самостійно гасити пожежу, потім допомагали сусіди, і до приїзду працівників ДСНС пожежу ліквідували.
Дітей, які отруїлися продуктами горіння, госпіталізували. Хлопчик також отримав опіки обличчя і рук. Зараз життю дітей нічого не загрожує.
Будь ласка, будьте обережні та не залишайте дітей наодинці з подібними речами!
Фельдшер Сергій Одновол і водій Анатолій Полтавський, які і врятували дітей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 60-річна жінка отруїлася чадним газом.
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