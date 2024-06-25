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На Дніпропетровщині ДБР викрило правоохоронців, які займалися поборами з водіїв на одному з блокпостів

Сьогодні 18:44
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Викрили правоохоронців, які займалися поборами на одному із блокпостів Дніпропетровщини.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДБР викрило правоохоронців, які займалися поборами з водіїв на одному з блокпостів

Працівники ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції повідомили про підозру двом правоохоронцям, які займалися поборами під час чергування на блокпосту в Дніпропетровській області.

Правоохоронці зупиняли автомобілі за порушення правил ПДР, але замість штрафів пропонували заплатити їм від 3 тис. до 20 тис. грн залежно від «виявленого» правопорушення.

Хабарі брали або готівкою, або банківським переказом на картку родича одного з правоохоронців.

Працівники ДБР задокументували 17 епізодів отримання правоохоронцями грошей від водіїв на загальну суму 200 тис. грн.

Двом правоохоронцям та одному з їх родичів, який приймав на власну картку гроші, повідомлено про підозру у прийняття пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до десяти років.

До вказаних осіб застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДБР викрило правоохоронців, які займалися поборами з водіїв на одному з блокпостівУкраїнська

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