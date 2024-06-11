Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині дачник, який кинувся сам гасити пожежу в полі, отримав опіки

На Дніпропетровщині дачник, який кинувся сам гасити пожежу в полі, отримав опіки

Сьогодні 15:58
просмотров

На Дніпропетровщині чоловік, який кинувся гасили пожежу на березі Каховського водосховища, отримав опіки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дачник, який кинувся сам гасити пожежу в полі, отримав опіки

Кілька днів тому на території дачного містечка, що на березі Каховського водосховища, сталася пожежа в полі – загорілася суха трава. Місцевий житель, 45-річний пан Олександр, кинувся гасити полум’я, яке могло перекинутися на будинки поруч.

Вогонь вдалося приборкати, але відчайдушний пожежник-аматор, на жаль, отримав опіки дихальних шляхів та однієї руки.

Як розповіла працівниця Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко, місцеві жителі викликали “швидку” для пана Олександра, якому стало зле.

На місце оперативно приїхала одна із бригад. Фельдшери знеболили постраждалого чоловіка, наклали пов’язку на поранену праву руку та ушпиталили вогнеборця до лікарні.

Нині пан Олександр перебуває під наглядом лікарів в одному із медзакладів Нікополя. Друзі чоловіка навідують його в палаті, а один із них зателефонував до диспетчерської та подякував медикам, які приїхали на виклик та допомогли його товаришу.

Розповів, що їхній друг кожен раз висловлює своє захоплення відношенням до нього з боку фельдшера ЕМД, як вона дбайливо його лікувала та доглядала по дорозі, коли йому було особливо погано, не залишала його ні на хвилину і в приймальному відділенні лікарні, куди його було доставлено, аж поки він не потрапив в реанімацію, – переповідає Валентина.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дачник, який кинувся сам гасити пожежу в полі, отримав опікиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині дачник, який кинувся сам гасити пожежу в полі, отримав опікиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Виніс на руках: у Кривому Розі чоловік врятував лебедя перед поїздкою на фронт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:33
    Виніс на руках: у Кривому Розі чоловік врятував лебедя перед поїздкою на фронт

    У Кривому Розі лебідь невідомим чином опинився у Ганнівському кар'єрі.

    Де на Дніпропетровщині розташована місцева “стіна плачу”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:16
    Де на Дніпропетровщині розташована місцева “стіна плачу”

    На Криворіжжі є своя "стіна плачу".

    Вилучили боєприпаси та наркотики: у Кривому Розі затримали збувача зброї
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    Вилучили боєприпаси та наркотики: у Кривому Розі затримали збувача зброї

    У Криворізькому районі правоохоронці затримали чоловіка, який збував зброю та…

    У Кривому Розі 7-річна дитина випала з вікна третього поверху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:12
    У Кривому Розі 7-річна дитина випала з вікна третього поверху

    У Кривому Розі семирічна дівчинка випала з вікна 3-го поверху.

    Наверх