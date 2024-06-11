На Дніпропетровщині дачник, який кинувся сам гасити пожежу в полі, отримав опіки

На Дніпропетровщині чоловік, який кинувся гасили пожежу на березі Каховського водосховища, отримав опіки.

Кілька днів тому на території дачного містечка, що на березі Каховського водосховища, сталася пожежа в полі – загорілася суха трава. Місцевий житель, 45-річний пан Олександр, кинувся гасити полум’я, яке могло перекинутися на будинки поруч.

Вогонь вдалося приборкати, але відчайдушний пожежник-аматор, на жаль, отримав опіки дихальних шляхів та однієї руки.

Як розповіла працівниця Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко, місцеві жителі викликали “швидку” для пана Олександра, якому стало зле.

На місце оперативно приїхала одна із бригад. Фельдшери знеболили постраждалого чоловіка, наклали пов’язку на поранену праву руку та ушпиталили вогнеборця до лікарні.

Нині пан Олександр перебуває під наглядом лікарів в одному із медзакладів Нікополя. Друзі чоловіка навідують його в палаті, а один із них зателефонував до диспетчерської та подякував медикам, які приїхали на виклик та допомогли його товаришу.

Розповів, що їхній друг кожен раз висловлює своє захоплення відношенням до нього з боку фельдшера ЕМД, як вона дбайливо його лікувала та доглядала по дорозі, коли йому було особливо погано, не залишала його ні на хвилину і в приймальному відділенні лікарні, куди його було доставлено, аж поки він не потрапив в реанімацію, – переповідає Валентина.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: