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  • На Дніпропетровщині чиновниця “закупила” електроенергію за завищеними цінами: розтратила майже 1 млн грн

На Дніпропетровщині чиновниця “закупила” електроенергію за завищеними цінами: розтратила майже 1 млн грн

Сьогодні 12:09
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Чиновниця уклала та підписала договір про придбання електроенергії за свідомо завищеними цінами, чим спричинила територіальній громаді міста збитки майже на мільйон гривень.

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За даними поліції, директорка житлово-комунального підприємства міста Першотравенськ у грудні 2021 року уклала договір про постачання електричної енергії. Надалі, під час укладання додаткових угод, чиновниця завищила вартість електроенергії. Внаслідок її дій житлово-комунальне підприємство отримало електроенергії менше, а кошти було сплачено в повному обсязі – збитки склали майже мільйон гривень.

Жінці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Тепер їй загрожує покарання у вигляді від семи до дванадцяти років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі співробітниця інституту не ходила на роботу, але отримувала зарплату у 150 тисяч. Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині співробітники центру соцобслуговування “заробили” майже мільйон гривень на м’ясних консервах. 

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