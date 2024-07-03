На Дніпропетровщині чоловіка, який прибирав могилу на кладовищі, вжалила змія

У Кам'янському районі чоловіка вжалила змія.

На Дніпропетровщині чоловіка покусала змія, коли він прибирав на могилі. Подія сталася у Кам’янському районі. Про неї розповіла медик Лариса Биданцева.

За словами Лариси Биданцевої, минулий ранок роботи Кам’янської станції екстреної допомоги почався з укусу змії за ногу чоловіка, який прибирав на могилі. А потім стався другий укус змії – за руку.

Обом постраждалим було надано професійну допомогу.

Медики закликають жителів Дніпропетровщини бути уважними на природі та якщо вас вжалила змія чи гадюка – звертайтеся за допомогою.