На Дніпропетровщині чоловіка вбила блискавка

У Дніпропетровській області чоловіка вбило блискавкою.

У п’ятницю, 1 вересня, у Дніпрі та області різко погіршилася погода. Кам’янське накрив справжній шторм. Вітер виривав дерева з корінням, а град оббивав фасади будівель. Усе це супроводжувалося потужною грозою. Як виявилося, негода наробила великої біди й в Петриківці.

Блискавкою вбило 55-річного мешканця Петриківки. Про це повідомляє Інформатор, передає Dnepr.info.

Чоловік порпався на городі під час негоди, коли в нього влучила блискавка. На місце приїхала бригада швидкої, яка намагалася реанімувати постраждалого, але медики не могли вже нічого зробити. Від отриманих пошкоджень пацієнт помер.

Як вберегтися від блискавки

Під час грози краще сховатися до приміщення. Якщо ви живете в приватному будинку – закрийте вікна та двері, вимкніть електроприлади та мобільний телефон. Якщо негода застала вас на вулиці, то тримайтеся трохи далі від ліній електропередач, дерев, водночас краще не бути на відкритій місцевості.

Читайте також:

Українська

Автор: