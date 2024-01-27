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На Дніпропетровщині чоловіка підозрюють у тому, що він вбив свою дружину і майже тиждень жив з тілом загиблої у квартирі

Сьогодні 15:33
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У місті Жовті Води Дніпропетровської області сталося наджорстоке вбивство.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіка підозрюють у тому, що він вбив свою дружину і майже тиждень жив з тілом загиблої у квартирі

Як повідомляє пресслужба ГУНП, 2 січня до поліції надійшло повідомлення, про різкий трупний запах в одній з квартир у місті.

На місці правоохоронці знайшли тіло жінки, яке вже розкладалося. 

Після призначеної судмедекспертизи слідство встановили причину смерті: вона настала внаслідок механічної асфіксії.

За підозрою у вбивстві затримано 43-річного цивільного чоловіка загиблої.

25 грудня близько 15:00 між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту чоловік штовхнув жінку, накинув на шию ремінь та затягнув його. Після скоєного пішов з помешкання. Повернувшись додому, фігурант вирішив приховати злочин. Зловмисник перетягнув тіло жінки в іншу частину кімнати, де закидав його речами та коробками і майже тиждень мешкав у квартирі із загиблою, – наводять моторошні подробиці у поліції.

Чоловіку оголосили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіка підозрюють у тому, що він вбив свою дружину і майже тиждень жив з тілом загиблої у квартиріУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіка підозрюють у тому, що він вбив свою дружину і майже тиждень жив з тілом загиблої у квартиріРусский

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