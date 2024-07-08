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На Дніпропетровщині чоловік зламав хребет, невдало пірнувши в річку

Сьогодні 19:52
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На Дніпропетровщині чоловік невдало пірнув у річку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік зламав хребет, невдало пірнувши в річку

У Кам’янському 34-річний чоловік отримав так звану травму пірнальника: невдало стрибнувши у воду, він ударився головою об дно, внаслідок чого отримав черепно-мозкову та спінальну травми, а також перелом шийного хребця. Про нещасний випадок на водоймі, що стався у неділю, 7 липня, повідомила завідувачка Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Биданцева.

За її інформацією, о 14:16 до Центральної обласної диспетчерської 103 надійшов виклик із м. Кам’янське про травму пірнальника у чоловіка. На виклик терміново виїхала бригада Кам’янської станції Лівобережної підстанції ОЦ ЕМД та МК. На місці з’ясувалося, що 34-річний чоловік пірнув у воду та ударився головою об ґрунт, внаслідок чого в нього порушилась чутливість і рухи в ногах.

Після надання екстреної медичної допомоги та іммобілізації шийного відділу, постраждалого з діагнозом «ЧМТ. Спінальна травма. Компресійний перелам 5 шийного хребцю. Алкогольне сп’яніння» на транспортувальній твердій дошці госпіталізували до Кам’янської ЛШМД.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік зламав хребет, невдало пірнувши в річкуУкраїнська

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