На Дніпропетровщині чоловік зламав хребет, невдало пірнувши в річку

На Дніпропетровщині чоловік невдало пірнув у річку.

У Кам’янському 34-річний чоловік отримав так звану травму пірнальника: невдало стрибнувши у воду, він ударився головою об дно, внаслідок чого отримав черепно-мозкову та спінальну травми, а також перелом шийного хребця. Про нещасний випадок на водоймі, що стався у неділю, 7 липня, повідомила завідувачка Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Биданцева.

За її інформацією, о 14:16 до Центральної обласної диспетчерської 103 надійшов виклик із м. Кам’янське про травму пірнальника у чоловіка. На виклик терміново виїхала бригада Кам’янської станції Лівобережної підстанції ОЦ ЕМД та МК. На місці з’ясувалося, що 34-річний чоловік пірнув у воду та ударився головою об ґрунт, внаслідок чого в нього порушилась чутливість і рухи в ногах.

Після надання екстреної медичної допомоги та іммобілізації шийного відділу, постраждалого з діагнозом «ЧМТ. Спінальна травма. Компресійний перелам 5 шийного хребцю. Алкогольне сп’яніння» на транспортувальній твердій дошці госпіталізували до Кам’янської ЛШМД.

Читайте також:

Українська

Автор: