На Дніпропетровщині чоловік викрав з магазину 1,5 л вина: вирок суду

У смт. Межова чоловік вирішив обікрасти магазин «АТБ», що знаходиться на проспекті Незалежності.

Він викрав дві пляшки вина ємністю 1,5 л. Збитки крамниці становили 275,80 грн. Про це стало відомо з матеріалів справи у Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд визнав фігуранта винним у правопорушенні за ч.1 ст.51 КУпАП. На нього наклали штраф у розмірі десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 170 грн. Додатково, чоловік повинен сплатити судовий збір на користь держави у розмірі 496,20 грн.

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