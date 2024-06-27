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  • На Дніпропетровщині чоловік викрав працівника АЗС, бо думав, що той йому винен грошей

На Дніпропетровщині чоловік викрав працівника АЗС, бо думав, що той йому винен грошей

Сьогодні 17:55
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Чоловік позбавив волі працівника заправки, бо здалося, що той винен йому гроші.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік викрав працівника АЗС, бо думав, що той йому винен грошей

31-річного місцевого жителя затримали поліціянти в Кам’янському районі. 

Чолов’яга приїхав, аби заправитися на АЗС, але подумав, що 29-річний працівник заправки винен йому грошей. Нібито торік на одній із АЗС Кам’янського району він заправив автомобіль не тим пальним, яке замовлялося.

Згадавши давні образи, 25 червня близько 20:00 зловмисник приїхав на автозаправну станцію та почав вимагати від співробітника сплатити йому гроші за пальне. Далі силоміць заштовхав потерпілого до свого автомобіля та поїхав з місця події. По дорозі зупинив авто, витягнув чоловіка з транспорту та побив.

Поліцейські відділення поліції №7 Кам’янського районного управління поліції оперативно відпрацювали територію району та встановили підозрюваного. Ним виявився 31-річний житель міста Жовті Води.

Кривднику повідомили про підозру. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік викрав працівника АЗС, бо думав, що той йому винен грошейУкраїнська

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