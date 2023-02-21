На Дніпропетровщині чоловік викликав евакуатор, щоб вкрасти авто в “друга”

Поліціянти розповіли про досить цікавий спосіб крадіжки авто.

У Жовтих Водах 34-річний чоловік викликав евакуатор, щоб вкрасти авто.

Як розповіли в обласній поліції, наприкінці січня власник авто поїхав у справах, а свою машину залишив в дворі одного з будинків в Жовтих Водах. Підозрюваний вирішив скористатися цією ситуацією, щоб вкрасти автівку. Для цього він зателефонував до служби, яка займається евакуацією транспорту, щоб відбуксувати машину в свій гараж.

Водієві евакуатора він сказав, що автівка належить його другу, який тимчасово перебуває в зоні бойових дій та попросив відігнати машину в гараж. Втім, ніякого товариша в нього не було.

Таким чином, підозрюваний сховав авто від його власника. Пізніше правоохоронці знайшли 34-річного місцевого мешканця, який заволодів чужим транспортом. Йому оголосили про підозру та забрали машину.

Тепер чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

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