На Дніпропетровщині чоловік викликав евакуатор, щоб вкрасти авто в “друга”

У Жовтих Водах 34-річний чоловік викликав евакуатор, щоб вкрасти авто.
Як розповіли в обласній поліції, наприкінці січня власник авто поїхав у справах, а свою машину залишив в дворі одного з будинків в Жовтих Водах. Підозрюваний вирішив скористатися цією ситуацією, щоб вкрасти автівку. Для цього він зателефонував до служби, яка займається евакуацією транспорту, щоб відбуксувати машину в свій гараж.
Водієві евакуатора він сказав, що автівка належить його другу, який тимчасово перебуває в зоні бойових дій та попросив відігнати машину в гараж. Втім, ніякого товариша в нього не було.
Таким чином, підозрюваний сховав авто від його власника. Пізніше правоохоронці знайшли 34-річного місцевого мешканця, який заволодів чужим транспортом. Йому оголосили про підозру та забрали машину.
Тепер чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.
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