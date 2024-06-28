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На Дніпропетровщині чоловік втонув у річці на очах у перехожих

Сьогодні 16:45
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік втонув у річці на очах людей.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік втонув у річці на очах у перехожих

У Кривому Розі в річці Саксагань потонула людина. 

За словами відпочивальників, чоловік був сам, а перед тим як зайти до води нібито неадекватно себе поводив та чіплявся до перехожих, пишуть місцеві ЗМІ. Запливши на 3 метри від берега, незнайомець відразу почав кликати на допомогу.

Люди кинулися на допомогу та почали кликати рятувальників, однак чоловік стрімко пішов на дно та зник. Пошуки містянина продовжили водолази ДСНС, які на глибині 3 метрів та за 10 метрів від берега, знайшли тіло потопельника.

Фахівці служби порятунку дістали чоловіка із води без ознак життя та передали правоохоронцям. Причини трагедії і особа потопельника встановлюються.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік втонув у річці на очах у перехожихУкраїнська

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