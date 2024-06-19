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На Дніпропетровщині чоловік втонув, стрибнувши у воду з високого мосту

Сьогодні 14:45
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П'яний чоловік стрибнув з високого мосту в річку та втонув.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік втонув, стрибнувши у воду з високого мосту

Трагедія на воді трапилася 16 червня, у Широкому Криворізького району. Про це повідомила медик Криворізької станції екстреної медичної допомоги Марія Полян.

Відомо, що подружжя відпочивало на березі річки. Як розповіла дружина, її чоловік напився та вирішив перед нею похизуватися, тому стрибнув з високого мосту у воду. 

Як стало відомо зі слів дружини, вони з чоловіком відпочивали на березі річки, після певної кількості випитого алкоголю останній вирішив похизуватися та стрибнув з високого мосту в річку та пропав у воді, – пише Марія. 

До “швидкої” дружина зателефонувала тільки тоді, коли побачила в річці тіло чоловіка без ознак життя. Після того як постраждалого доставили на берег співробітники ДСНС, він був оглянутий бригадою ЕМД. На жаль, медиками була констатована смерть.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Не нехтуйте елементарними правилами поводження на воді! – зазначає працівниця станції швидкої допомоги. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік втонув, стрибнувши у воду з високого мостуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік втонув, стрибнувши у воду з високого мостуРусский

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