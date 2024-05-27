На Дніпропетровщині чоловік втік зі “швидкої”, аби помститися дружині, яка його вдарила ножем

Інцидент трапився у Нікопольському районі.

Цими вихідними лікарям Нікопольської станції екстреної медичної допомоги довелося рятувати чоловіка, якого під час гульні вдарила його дружина. Деталі сімейної сварки, яка завершилася у лікарні, розповіла медик Валентина Шпонька.

За словами працівниці екстреної медичної допомоги, в одному із сіл Нікопольського району чоловік отримав проникаюче поранення грудної клітини від дружини. Подружжя розпивало спиртні напої, а потім почало сваритися. Жінка схопила ніж та вдарила свого співмешканця.

Медики, які приїхали за вказаною адресою, відразу почали надавати потерпілому екстрену медичну допомогу: вклали його на ноші, поставили дві крапельниці, розпочали інфузійну терапію.

Фельдшери вже збиралися відвозити чоловіка до лікарні, але той вскочив з нош, вирвав встановлені катетери, вибіг з автомобіля, аби розібратися зі своєю дружиною.

Медики викликали на підмогу поліціянтів, аби ті зловили чоловіка, поки він не помер від крововтрати.

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