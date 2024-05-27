Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині чоловік втік зі “швидкої”, аби помститися дружині, яка його вдарила ножем

На Дніпропетровщині чоловік втік зі “швидкої”, аби помститися дружині, яка його вдарила ножем

Сьогодні 11:28
просмотров

Інцидент трапився у Нікопольському районі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік втік зі

Цими вихідними лікарям Нікопольської станції екстреної медичної допомоги довелося рятувати чоловіка, якого під час гульні вдарила його дружина. Деталі сімейної сварки, яка завершилася у лікарні, розповіла медик Валентина Шпонька.

За словами працівниці екстреної медичної допомоги, в одному із сіл Нікопольського району чоловік отримав проникаюче поранення грудної клітини від дружини. Подружжя розпивало спиртні напої, а потім почало сваритися. Жінка схопила ніж та вдарила свого співмешканця. 
 
Медики, які приїхали за вказаною адресою, відразу почали надавати потерпілому екстрену медичну допомогу: вклали його на ноші, поставили дві крапельниці, розпочали інфузійну терапію. 
 
Фельдшери вже збиралися відвозити чоловіка до лікарні, але той вскочив з нош, вирвав встановлені катетери, вибіг з автомобіля, аби розібратися зі своєю дружиною.
 
Медики викликали на підмогу поліціянтів, аби ті зловили чоловіка, поки він не помер від крововтрати.
 
Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік втік зі Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік втік зі Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Був одягнений у чорне: у Дніпрі розшукують підлітка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:54
    Був одягнений у чорне: у Дніпрі розшукують підлітка

    У Дніпрі поліція розшукує 17-річного Панкрат'єва Артема.

    “Творив до кінця”: у Кривому Розі під час репетиції на сцені театру помер його директор
    Новини Дніпра
    24.05.2024 21:58
    “Творив до кінця”: у Кривому Розі під час репетиції на сцені театру помер його директор

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині помер директор Криворізького академічного міського…

    Котики-археологи та шаманки: у центрі Дніпра з’явилися незвичні малюнки
    Новини Дніпра
    24.05.2024 20:42
    Котики-археологи та шаманки: у центрі Дніпра з’явилися незвичні малюнки

    Нещодавно вулиці Дніпра поповнилися новими художніми шедеврами, цього разу -…

    У Дніпрі чоловік хильнув віскі з полиці супермаркету та відмовився платити: коментар поліції
    Новини Дніпра
    24.05.2024 19:11
    У Дніпрі чоловік хильнув віскі з полиці супермаркету та відмовився платити: коментар поліції

    У Дніпрі чоловік вирішив випити алкоголь прямо посеред супермаркету та…

    Наверх