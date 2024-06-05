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На Дніпропетровщині чоловік вклеїв своє фото в чужий паспорт

Сьогодні 10:33
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Поліція Синельниківського району передала до суду справу проти місцевого жителя за підробку документа.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік вклеїв своє фото в чужий паспорт

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Відомо, що у липні 2020 року чоловік знайшов паспорт мешканця Луганської області та вирішив залишити собі. Він вклеїв у документ власне фото для подальшого використання.

14 травня близько сьомої години ранку поблизу села Дубове Синельниківського району співробітники ТЦК зупинили чоловіка, під час перевірки документів він пред’явив підроблений паспорт. Правоохоронці вилучили документ та направили на експертизу.

За результатами дослідження чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), ч. ч. 1, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт відносно підозрюваного дізнавачі Синельниківського районного управління поліції скерували до суду. Слідчі дії проводилися під процесуальним керівництвом Синельниківської окружної прокуратури, – повідомили у поліції.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі поліція вилучила безакцизний товар на суму майже 800 тисяч гривень.

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