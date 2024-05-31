На Дніпропетровщині чоловік вдарив ножем знайомого та втік

У Павлограді правоохоронці затримали 43-річного чоловіка підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріал Павлоградського районного відділу поліції.

За попередньою інформацією, 28 травня близько 17:40 в одній з квартир по вулиці Заводській між двома чоловіками виникла словесна перепалка. Вони перекинулися лайками, після чого один з них декілька разів вдарив кухонним ножем господаря квартири та пішов геть.

Пораненого госпіталізували.

Правоохоронці кримінальної поліції Павлоградського районного відділу поліції розшукали та затримали підозрюваного неподалік місця події. А також вилучили знаряддя злочину.

29 травня слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, – зазначено у публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі неповнолітній хлопець викрив “наркокур’єрів”.

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