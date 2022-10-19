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На Дніпропетровщині чоловік розбещував свою 11-річну доньку

Сьогодні 18:29
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Чоловіку загрожує покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік розбещував свою 11-річну доньку

У селі Мар’їна Роща Дніпропетровської області чоловік розбещував свою 11-річну доньку. Він обговорював з нею через месенджер відверті теми сексуального характеру та надсилав їй порнографічні зображення. Крім того, обвинувачений зґвалтував дівчинку у липні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Чоловіка затримали, зараз він знаходиться під вартою.

За даним фактом направлено до суду обвинувальний акт за ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України. Ґвалтівнику загрожує покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік розбещував свою 11-річну донькуУкраїнська

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