На Дніпропетровщині чоловік розбещував 8-річну дитину через месенджер

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за розбещення 8-річної дівчинки та розповсюдження дитячої порнографії.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, у Кам’янському чоловік розпочав листування з восьмирічною дівчинкою в одному з месенджерів. Скориставшись її малолітнім віком та довірою, обвинувачений попросив її надіслати власні фотографії інтимного характеру.

Також відомо, що чоловік завантажував фото- та відеофайли, що пов’язані з дитячою порнографією, та умисно розповсюджував матеріали у чат-боті Telegram.

Під час проведення обшуку за його місцем проживання правоохоронці вилучили мобільний телефон із відповідними файлами.

Прокурори Кам’янської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Кам’янське за фактами розбещення малолітньої дитини та зберігання, розповсюдження дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України), – зазначається в публікації.

Наразі чоловік перебуває під вартою на час проведення досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі судитимуть жінку, яка хотіла продати 2-річного сина.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: