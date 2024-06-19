На Дніпропетровщині чоловік, представляючись військовим, розсилав фейкові повідомлення про мінування

Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
За попередньою інформацією, 30-річний чоловік надсилав на офіційні електронні адреси повідомлення про мінування.
З грудня 2024 року по квітень 2024 року правопорушник “замінував” понад 40 об’єктів, у числі яких – будівлі органів влади, парки, поштові відділення, торгівельні та медичні центри Дніпропетровщини. Правоохоронці при перевірці усіх об’єктів не виявили жодних вибухових пристроїв.
У своїх розсилках чоловік представлявся військовим, якого, нібито, є доступ до даркнету.
Відомо, що 30-річний чолоівк – житель міста Тернівка Павлоградського району. Чому він це робив – наразі не зазначають.
14 червня фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі, – повідомили у дописі пресслужби.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі затримали юнаків, які підпалили автівку ЗСУ: що їм загрожує.
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