На Дніпропетровщині чоловік пред’явив поліції чужий військовий квиток зі своїм фото

Криворіжець підробив військовий квиток, вклеївши в чужий документ своє фото.
Правоохоронці Кривого Рогу затримали чоловіка з липовим посвідченням.
28 серпня під час патрулювання поліцейські виявили 29-річного чоловіка, який мав при собі фальшивий військовий квиток.
Військовозобов’язаний вклеїв у чуже посвідчення свою фотографію та носив його при собі, аби користатися ним при нагоді.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. А документ з явними ознаками підробки направили на експертне дослідження.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 ККУ – використання завідомо підробленого документа.
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