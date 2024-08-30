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  • На Дніпропетровщині чоловік пред’явив поліції чужий військовий квиток зі своїм фото

На Дніпропетровщині чоловік пред’явив поліції чужий військовий квиток зі своїм фото

Сьогодні 16:38
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Чоловіка викрили поліціянти.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік пред'явив поліції чужий військовий квиток зі своїм фото

Криворіжець підробив військовий квиток, вклеївши в чужий документ своє фото.

Правоохоронці Кривого Рогу затримали чоловіка з липовим посвідченням.

28 серпня під час патрулювання поліцейські виявили 29-річного чоловіка, який мав при собі фальшивий військовий квиток.

Військовозобов’язаний вклеїв у чуже посвідчення свою фотографію та носив його при собі, аби користатися ним при нагоді.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік пред'явив поліції чужий військовий квиток зі своїм фото

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. А документ з явними ознаками підробки направили на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 ККУ – використання завідомо підробленого документа.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік пред'явив поліції чужий військовий квиток зі своїм фотоУкраїнська

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